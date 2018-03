Neuenkirchen-Vörden Am Montag, 26. März, parkte zwischen 0.30 und 11.30 Uhr ein Audi A 6 im Wendehammer in der Färbergasse in Neuenkirchen-Vörden. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den Schaden von 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme unter Telefon 05491/9500.