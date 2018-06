Neuenkirchen-Vörden Die Erlebnisse des niedersächsischen Wahlkampfes sind noch sehr präsent bei Dirk Toepffer (CDU) – das war beim traditionellen Spargelessen der CDU-Ortsverbände aus Neuenkirchen, Vörden, Damme, Osterfeine/Rüschendorf und Rieste (Landkreis Osnabrück) am Montag im Saal Otte in Neuenkirchen auch nach knapp acht Monaten noch zu spüren. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag sprach über den Wahlkampf, die Koalitionsverhandlungen und vieles mehr.

„Es hat eine riesige Mobilisierungswelle in der SPD durch Stephan Weil und den von den Sozialdemokraten als Unrecht empfundenen Fraktionswechsel von Elke Twesten gegeben“, erklärte Toepffer die wenige Wochen vor der Wahl noch undenkbare Wahlniederlage der Christdemokraten. Nun schaue er jedoch nach vorne. „Wir haben die Ursachen gemeinsam getragen. Die Wahl haben wir zwar nicht unbedingt selbst verloren, wir haben sie aber nun mal auch nicht gewonnen“, so Toepffer. Mit den Koalitionsverhandlungen und dem Koalitionsvertrag seien jedoch schnell die richtigen Schlüsse gezogen worden. Es sei zwar zunächst ungewohnt gewesen, nun mit dem jahrelangen politischen Gegner an einem Tisch zu sitzen, für eine gut funktionierende Koalition seien jedoch keine Kompromisse notwendig, sondern, dass sich jede Seite in bestimmten Punkten durchsetzen kann. „Berlin hat doch gezeigt: Opposition funktioniert innerhalb einer Regierung nicht“, so Toepffers Appell.

Kernanliegen der CDU müsse es sein, vor allem in den verdichteten Zentren wieder mehr Gehör bei den Bürgern zu finden, sie dürfe jedoch auch nicht ihre Stellung als Nummer eins im ländlichen Bereich verlieren. Daher sei es sehr wichtig für die CDU gewesen, das Landwirtschaftsministerium zurückzugewinnen. Mit Barbara Otte-Kinast gäbe es nun eine ausgezeichnete Ministerin, die das vermeintlich negative Image der Landwirtschaft wieder aufbessere. „Wir müssen den Menschen in den urbanen Zentren klar machen, dass Landwirte der wichtigste Nahrungserzeuger überhaupt sind“, meinte Toepffer. Tierschutz sei zudem nicht nur mit den Grünen möglich, sondern auch mit der CDU. Er sagte jedoch, dass viele Bürger eine falsche Beziehung zum Tier hätten, wodurch der Tierschutz „völlig pervertiert“ sei.

Die ärztliche Versorgung auf dem Land könne durch die Schaffung von Fachärztezentren geregelt werden. Wie jedoch die Ärzte gefunden werden, die auf dem Land arbeiten wollen, wusste der CDU-Fraktionschef auch nicht so recht. Er setze jedoch eher auf die Freiwilligkeit des Wohnortwechsels und nicht auf Mittel wie Zwang oder Prämien.