Neuenkirchen-Vörden Rund 15 000 Patienten sind in den vergangenen 44 Jahren in der Suchtfachklinik St. Marienstift in Neuenkirchen-Vörden therapiert worden. Manche von ihnen besuchten die Einrichtung jetzt wieder, um sich auszutauschen und über neue Entwicklungen zu informieren.

Dazu gehörten nicht nur eine Vorstellung des Leistungsspektrums und Hausführungen, sondern auch viele Möglichkeiten zu Gesprächen unter Ehemaligen und Mitarbeitern. Erläutert wurden zudem weitere Therapiemaßnahmen wie der Qualifizierte Entzug oder die Behandlung Glückspielsüchtiger.

Leitender Psychologe Ralf Nebe blickte zurück. Seit der Gründung hätten drei Aspekte Bestand: Die spezielle Ausrichtung auf Männer, die Berücksichtigung der Sucht-Begleiterkrankungen und die christlich orientierte Wertschätzung. Im Marienstift habe immer schon ein wertschätzender Umgang miteinander im Vordergrund gestanden, berichtete Nebe. Dadurch kämen oft verborgene Stärken des Patienten zum Vorschein, „seine Ressourcen, die wir zur Unterstützung der Selbstwertstabilisierung zu nutzen versuchen“. Im Laufe der Jahre habe auch eine zunehmende Enttabuisierung der Suchterkrankung stattgefunden. Immer stärker habe man sich zudem an einer ganzheitlichen Sichtweise der Erkrankung orientiert, so Nebe.

Heute beinhaltet das Therapieangebot des St. Marienstifts gerade bei der Behandlung traumatisierter Männer auch oft deutlich ausgeprägte Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die spezielle Behandlungsstrukturen erfordern. Nebe gab sich sicher, „auch den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein - ohne unsere Tradition aufzugeben“.