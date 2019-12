Oldenburg Mit einem Gottesdienst hat die Katholische Pfarrei St. Willehad Oldenburg nun Abschied genommen von dem verstorbenen früheren Pfarrer von Hl. Geist Osternburg, Karl-Heinz Tabeling. Der Priester war bereits am 6. Dezember im Alter von 75 Jahren verstorben. Der Geistliche, geboren am 7. Mai 1944 in Vechta, war nach der Priesterweihe 1971 durch Bischof Heinrich Tenhumberg Kaplan in Lindern und Brake. Ab 1977 war Tabeling in Mittel- und Südamerika tätig, unter anderem in Cardonal im Bistum Tula, dem Partnerbistum des Bistums Münster in Mexiko und ab 1981 in Brasilien. 1988 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm die Pfarrei Hl. Geist Osternburg. 15 Jahre war er dort tätig. In die Zeit fiel unter anderem der Kindergartenneubau. Aus gesundheitlichen Gründen musste Pfarrer Tabeling 2003 das Amt des Pfarrers aufgeben; er ließ sich als Emeritus in Dinklage nieder, wo er in der Pfarrei St. Katharina seelsorglich mithalf. Dort verbrachte er die letzten 16 Jahre seines Lebens.

