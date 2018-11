Oldenburger Münsterland Zurzeit sind mehr als 136 000 Menschen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sozialversicherungspflichtig beschäftigt. So viele wie nie zuvor. Diese Zahl wird in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich noch weiter steigen. Zu dieser Einschätzung kam jetzt eine Expertenrunde, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Wirtschaftsförderungen, Kammern, Verbänden und der Agentur für Arbeit in Vechta zusammensetzt.

Mit Hilfe des Arbeitsmarktmonitors, einer Internetplattform der Bundesagentur für Arbeit, die in anschaulicher Form Informationen über regionale Arbeitsmärkte in Deutschland abbildet, beurteilen die Arbeitsmarktprofis jährlich die Entwicklung der Beschäftigung. Diese lokalen Prognosen fließen dann wieder in den Arbeitsmarktmonitor ein, der vielen Netzwerken als Datengrundlage und Hilfsmittel dient.

Die Expertenrunde sagt branchenübergreifend für das laufende Jahr insgesamt einen Anstieg der Beschäftigung um 2803 (2,1 Prozent) voraus. Für das Jahr 2019 wurde ein weiteres Wachstum von insgesamt 3656 (2,7 Prozent) neuen Jobs prognostiziert. Die höchsten Zuwächse in 2019 erwarten die Experten in den Branchen Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln (+488 neue Jobs), im Baugewerbe (+312) und im Maschinenbau (+238).

„Durch das Wissen der lokalen Arbeitsmarktakteure wird die rein statistische Beschäftigungsprognose um regionale Besonderheiten ergänzt und entsprechend angepasst. Anhand dieser Einschätzungen werden dann unter anderem arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Oldenburger Münsterland geplant und umgesetzt“, erklärt Tina Heliosch, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Vechta und Mitglied der Expertenrunde.