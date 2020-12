Bauernproteste: Breher: „Wertschätzung muss sich im Preis spiegeln“

Oldenburger Münsterland Hinter die Landwirte und ihre Prostete nach gerechten Lebensmittelpreisen stellen sich die CDU-Kreisverbände Vechta und Cloppenburg. Gerechte Lebensmittelpreise könnten nur durch fairen Umgang und fairen Handel zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel und den Landwirten entstehen, heißt es in einer – am Mittwoch veröffentlichten – gemeinsamen Pressemitteilung der beiden CDU-Kreisvorsitzenden Silvia Breher aus Cloppenburg und André Hüttemeyer aus Vechta.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Georg Reinke aus Langförden – selbst Landwirt – bringt es auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass Landwirte draufzahlen, um Lebensmittel zu erzeugen. Die Preis- und Handelspraktiken des Lebensmitteleinzelhandels in den vergangenen Jahren und ganz besonders in den letzten Monaten während der Corona Pandemie sind für die Landwirtschaft in all ihrer Vielfalt nicht mehr zu ertragen.“

Die Einzelhändler würden seit Jahren Lebensmittel zu niedrigsten Preisen einkaufen und dabei ihre Marktmacht ausnutzen, so Reinke weiter. Es würden teilweise Produkte unterhalb der Entstehungskosten eingekauft und dann zu niedrigen Preisen beworben beziehungsweise „verramscht“. Es sei beleidigend für die Landwirte, wenn sich die Marktriesen an Angela Merkel wenden würden und sich diffamiert sähen, wenn sie von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) genau für dieses Verhalten kritisiert würden.

Deshalb fordern die CDU- Kreisverbände Vechta und Cloppenburg den Lebensmitteleinzelhandel auf, diese unlauteren Handelspraktiken zu beenden. Sie stünden auch moralisch in der Verantwortung, die Preise nicht weiter zu drücken und die Wertschätzung nicht dadurch kaputtzumachen. „Wir brauchen Lösungen, wenn wir in Zukunft weiterhin Lebensmittel von unseren Landwirten in den Supermarktregalen haben wollen. Das sind regionale Produkte in bester Qualität. Diese Wertschätzung muss sich im Preis widerspiegeln. Dafür setzten wir uns ein“, sagte die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Breher.