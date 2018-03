Oldenburger Münsterland Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im März im Vergleich zum Februar weiter gesunken und liegt deutlich unter den Vorjahreswerten. „Die Frühjahrsbelebung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort. Das liegt vor allem an der guten Auftragslage in den verarbeitenden und produzierenden Gewerben. Die gute Situation spiegelt sich auch in hohen Beschäftigungszahlen und Stellenmeldungen wider“, so Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta.

• Ausbildungsplätze

Ende März sind noch mehr als 1200 junge Menschen im Oldenburger Münsterland auf der Suche nach der passenden Ausbildung. Zeitgleich sind über 1800 Ausbildungsstellen unbesetzt.

„Der Ausbildungsmarkt ist in einer entscheidenden Phase. Es stehen noch gute Bewerber in den Startlöchern und für Jugendliche viele interessante Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Osterferien sind eine gute Gelegenheit, um sich mit der Ausbildungssuche zu befassen, beispielsweise mit einem Termin bei der Berufsberatung oder mit einem Betriebspraktikum“, sagt Heliosch.

• Arbeitslosenquote

Mit insgesamt 7142 Personen waren bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 361 Arbeitslose (4,8 Prozent) weniger gemeldet als im Februar. Im Vergleich zum März 2017 sank die Arbeitslosigkeit um 1158 Personen (14 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, während sie im Vorjahr 4,7 Prozent betrug.

• Unterbeschäftigung

Ergänzend zur Arbeitslosenzahl wurden auch Angaben zur Unterbeschäftigung gemacht. Dazu zählen, zusätzlich zu den Arbeitslosen, solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden. Nach vorläufigen Angaben waren im März einschließlich der Arbeitslosen, 10 236 Menschen unterbeschäftigt (1332 beziehungsweise 11,5 Prozent weniger als im März 2017).

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern blieb die Arbeitslosenzahl im März gegenüber Februar nahezu unverändert mit minus zwei beziehungsweise null Prozent gegenüber dem Vormonat auf 4183. Im Vergleich zu 2017 waren hier 694 bzw. 14,2 % weniger Menschen arbeitslos. Bei der für die Arbeitslosenversicherung zuständigen Agentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 359 bzw. 10,8 Prozent auf 2959. Hier waren 464 bzw. 13,6 Prozent weniger Arbeitslose gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

• Arbeitslose Ausländer

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank im März auf 2107 Personen. Das waren 52 (2,4 Prozent) weniger als im Februar und 333 (13,6 Prozent) weniger als im März 2017. Im März 2018 waren 761 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 162 (17,6 Prozent) weniger als im Vorjahr. Weitere 1289 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle. Das waren 154 (elf Prozent) weniger als im Vorjahr.

• Neue Stellen

Dem Arbeitgeberservice wurden im März 1087 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 175 (19,2 Prozent) mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen stieg gegenüber März 2017 um 1195 (37,9 Prozent) auf 4348. Die neuen Arbeitsstellen wurden im März primär für die Bereiche Lebensmittelherstellung und -verarbeitung (108 neue Stellen), Kunststoff-/Holzherstellung und -verarbeitung (107) sowie Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Metallbau (92) gemeldet.