Oldenburger Münsterland Die Arbeitslosenquote im Oldenburger Münsterland hat im November bei 3,5 Prozent (6454) gelegen und ist damit gegenüber Oktober 2019 leicht gefallen (-17). Im November 2018 lag die Arbeitslosenquote jedoch bei 3,4 Prozent (6237). Das teilte die Agentur für Arbeit in Vechta in am Freitag mit.

Die Personalnachfrage der heimischen Betriebe bleibe konstant, jedoch auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr. Es seien mehr Menschen arbeitslos gemeldet und auch in Arbeit als im Oktober und im Vorjahr, so die Arbeitsmarktexperten. „Die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts im Oldenburger Münsterland bleiben trotz der Anzeichen konjunktureller Eintrübungen grundsätzlich positiv“, kommentiert Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta.

Davon würden auch Menschen mit Handicap profitieren. Die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist im November um 3,7 Prozent zum Oktober und um 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. „Das sind gute Signale, die zeigen, dass sich die Chancen am Arbeitsmarkt für die Menschen mit Handicap in der Region verbessert haben. Dennoch sind viele Betriebe bei der Einstellung von Schwerbehinderten unsicher“, erläutert Heliosch.

Hintergründe dafür seien fehlende Informationen zu den Bedingungen und Fördermöglichkeiten. Deswegen möchte die Arbeitsagentur zusammen mit den Integrationsämtern gerade kleine und mittelständische Unternehmen besser beraten. Gerade vor dem Hintergrund des großen Fachkräftebedarfes im Oldenburger Münsterland sei diese Personengruppe wichtig für Arbeitgeber.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stagnierte im November. Im Vergleich zum Vorjahr waren 151 Menschen ohne deutschen Pass mehr arbeitslos gemeldet. Zu dieser Gruppe gehören sowohl Menschen, die schon länger im OM leben als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge.

Dem Arbeitgeberservice wurden im November 583 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 135 weniger als im Vorjahresmonat. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen gegenüber November 2018 sank auf 3628. Die neuen Arbeitsstellen wurden für die Berufsbereiche Lebens- und Genussmittelherstellung, Maschinenbau- und Betriebstechnik, Metallbau- und Schweißtechnik sowie Energietechnik gemeldet.

Mit 2 128 Personen waren im November bei der Geschäftsstelle der Agentur in Cloppenburg 72 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent.