Oldenburger Münsterland Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat im ersten Halbjahr 2018 mit deutlichen Zuwächsen beim Kreditgeschäft und beim Absatz von Wertpapieren ihren erfolgreichen Kurs fortgesetzt. Erfreuliche Zuwachsraten gab es zudem bei den Vermittlungen von Immobilien, Versicherungen, Bauspar- und Leasingverträgen.

Michael Thanheiser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LzO: „Die LzO steht auf einem äußerst soliden Fundament und entwickelt sich weiter prächtig. Einmal mehr wird deutlich, dass unser Geschäftsmodell, das auf die Region ausgerichtet ist und von der Nähe zu den Kunden geprägt wird, sich Jahr für Jahr bestätigt.“

Das gilt auch für das Oldenburger Münsterland, für das die LzO am Mittwoch einige regionale Daten herausgab. Hier setzen sich beispielsweise Investitionen in das Filialnetz fort. In der Region stehen mit den Neubauten der Regionaldirektionen Cloppenburg und Vechta zwei Großprojekte an. Die Filiale in Bakum wird modernisiert. In Vörden wird die Filiale nach dem verheerenden Bombenanschlag umfassend saniert und wieder aufgebaut.

Die Elektro-Mobilitätsoffensive geht auch im Oldenburger Münsterland weiter. Zusammen mit EWE hat die LzO 21 Ladesäulen in Betrieb genommen, darunter in Damme, Visbek, Löningen und Friesoythe. Bis zum Jahresende sollen es 30 Stück werden, darunter weitere Ladesäulen in Garrel, Holdorf und Bakum.

2017 hat die LzO mit ihren Stiftungen, den Zuwendungen aus dem Spiel „Sparen und Gewinnen“ und vielen Sponsoringmaßnahmen rund 642 000 Euro in den Landkreis Vechta und 720 000 Euro nach Cloppenburg-Friesoythe fließen lassen. Im ersten Halbjahr 2018 waren es bisher rund 120 000 Euro für Vechta und 107 000 Euro für Cloppenburg-Friesoythe.

2018 kamen bereits unter anderem folgende Projekte in den Genuss einer Förderung: Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Vechta, der Verein der Freunde und Förderer des Kollegs St. Thomas, der Förderverein der Kardinal-von-Galen-Schule, der Katholische Verein für soziale Dienste in Vechta, das Dersa Kino in Damme und die Schuldnerberatungsstelle der Diakonie Vechta.

Für Cloppenburg-Friesoythe waren es 64 Projekte, darunter das Museumsdorf Cloppenburg für die Ausstellung 4Wände, die Bürgerstiftung Harkebrügge, der Musikverein Harmonie Cappeln, der Verein Beverbrucher Begegnung, der Tauchverein Delphin in Cloppenburg und die Schuldnerberatungsstellen der AWo in Barßel und der Diakonie in Cloppenburg.

Mit ihrem umfassenden Förderengagement unterscheide sich die LzO stark von anderen Groß-, Direkt- oder Internetbanken, die überörtlich agieren und meist andere Interessen, zum Beispiel Dividendenwünsche von Aktionären, erfüllen müssen, so der LzO-Vorstand.