Oldenburger Münsterland 6820 Menschen sind im Dezember 2019 im Oldenburger Münsterland arbeitslos gewesen. Demnach waren 366 Arbeitslose bzw. 5,7 Prozent mehr bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg gemeldet als im November. Im Vergleich zum Dezember 2018 stieg die Arbeitslosigkeit um 304 Personen bzw. 4,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent, während sie im Vorjahr 3,6 Prozent betrug.

„Der Anstieg der Arbeitslosenzahl im Dezember ist typisch. Insbesondere in den Außenberufen wurden trotz anhaltend milder Temperaturen erste saisonübliche Entlassungen vorgenommen“, erläuterte Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta, am Freitag bei einem Pressegespräch in Vechta. In den nächsten Wochen werde es erfahrungsgemäß zu weiteren Kündigungen kommen, sobald die Temperaturen weiter sinken. „Ich hoffe jedoch, dass durch die Inanspruchnahme des Saison-Kurzarbeitergeldes im Bau- und Baunebengewerbe ein Teil abgefedert werden kann und somit Entlassungen vermieden werden“, so Heliosch weiter. Mit Hilfe dieses Instruments blieben Beschäftigte in Lohn und Brot, und die Betriebe sicherten sich ihre Fachkräfte, die sie beim Frühjahrsaufschwung wieder benötigten.

• Unterbeschäftigung

Dazu zählen zusätzlich zu den Arbeitslosen Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden. Im Dezember waren einschließlich der arbeitslos Gemeldeten insgesamt 9703 Menschen (217 bzw. 2,3 Prozent mehr als im Dezember 2018) unterbeschäftigt.

• Grundsicherung und

Arbeitslosenversicherung

Bei der Arbeitslosenversicherung stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 305 bzw. 10,4 Prozent auf 3247. Hier waren 432 bzw. 15,3 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern stieg die Arbeitslosenzahl im Dezember um 61 bzw. 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 3573. Gegenüber dem Vorjahr waren hier jedoch 128 bzw. 3,5 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

• Ausländer/Flucht

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Dezember auf 2124 Personen. Das waren 171 oder 8,8 Prozent mehr als im November und 173 oder 8,9 Prozent mehr als im Dezember vor einem Jahr. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im Dezember 2019 waren 670 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 15 oder 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere 1019 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle. Das waren 200 oder 16,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

• Beschäftigung

Ende Juni 2019 belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Oldenburger Münsterland auf 140 446. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 3444 Personen oder 2,5 Prozent. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im verarbeitenden Gewerbe (plus 1055 oder plus 2,4 Prozent). Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei den Arbeitnehmerüberlassungen (minus 400 oder minus 9,2 Prozent).

• Stellenmarkt

Dem Arbeitgeberservice wurden im Dezember 620 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 62 bzw. 9,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an gemeldeten Stellen sank gegenüber Dezember 2018 um 667 bzw. 16,6 Prozent auf 3340. Die neuen Arbeitsstellen wurden im Dezember primär für die Berufsbereiche Metallbau und Schweißtechnik (45 neue Stellen), Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag (40) sowie Verkauf (ohne Produktspezialisierung/35) gemeldet.