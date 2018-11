Oldenburger Münsterland Die Arbeitslosigkeit im Oldenburger Münsterland ist im November auf den nächsten Rekordtiefstand gesunken. Mit 6237 Personen und einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent wurden die niedrigsten Werte seit Erfassung der Arbeitslosendaten erreicht.

„Die gute Situation am Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland kommt grundsätzlich allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute und lässt die Zahl der Arbeitslosen weiter sinken“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. Aber nicht alle profitieren im gleichen Maße von den guten Rahmenbedingungen. Die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist im November um 19 (4 Prozent) gestiegen. „Bei der Einstellung von Menschen mit Handicaps tut sich ein Teil der Unternehmen schwer. Zwar gelingen auch hier berufliche Integrationen, aber insgesamt stagniert die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen seit Jahren. Dabei gibt es gerade für diese Personen viele individuelle Fördermöglichkeiten. Außerdem überzeugen nach unseren Erfahrungen Menschen mit Handicaps in den Unternehmen häufig durch hohe Motivation und Leistungsfähigkeit“, so Heliosch.

Mit insgesamt 6237 Personen waren im November bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern Vechta und Cloppenburg 89 Arbeitslose (1,4 Prozent) weniger gemeldet als im Oktober. Im Vergleich zum November 2017 sank die Arbeitslosigkeit um 643 Personen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent, während sie im Vorjahr 3,8 Prozent betrug.

Ergänzend zur gesetzlich definierten Zahl der Arbeitslosen veröffentlicht die Agentur für Arbeit Angaben zur Unterbeschäftigung. Dazu zählen zusätzlich zu den Arbeitslosen solche Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber zum Beispiel im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden. Das betrifft 3059 Personen, 698 weniger als im November 2017. Nicht enthalten sind Beschäftigte in Kurzarbeit.

Bei den für die Grundsicherung zuständigen Jobcentern sank die Arbeitslosenzahl im November gegenüber Oktober um 52 auf 3675. Gegenüber dem Vorjahr waren hier 516 weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Bei der für die Arbeitslosenversicherung zuständigen Agentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 37 auf 2562. Das sind 127 weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank im November auf 1802 Personen. Das waren 62 weniger als im Oktober und 244 weniger als im November 2017. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Oldenburger Münsterland leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Im November 2018 waren 603 Geflüchtete bei den Jobcentern und Arbeitsagenturen als arbeitslos gemeldet. Das waren 158 weniger als im Vorjahr. Weitere 1275 befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten eine neue Stelle.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir