Zukunftsfähigkeit: Wie nachhaltig ist Südoldenburg?

Oldenburger Münsterland Die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) führt eine Online-Umfrage durch zum Thema „Wie ökonomisch nachhaltig ist das Oldenburger Münsterland?“ Jahrelang galt Südoldenburg als wirtschaftliche Boom-Region. Doch ist diese Bezeichnung auch heute noch passend? Wie erfolgreich wirtschaftet die Region, und ist dieser Erfolg – angesichts der wirtschaftlichen Transformationsprozesse – auch in Zukunft noch realisierbar? Mit diesen Fragen beschäftigt sich an der PHWT Vechta ein Forschungsteam aus sieben Studierenden des fünften und sechsten Semesters unter der Gesamtleitung von Prof. Dr. Norbert Meiners.

Schlüsselbranchen

„Die Online-Umfrage richtet sich primär an Unternehmen aus den Schlüsselbranchen Agribusiness (Agrar- und Ernährungswirtschaft), Kunststofftechnik und Bauwirtschaft“, sagt Meiners. Die Ergebnisse der Studie könnten dabei den Unternehmen in Südoldenburg einen großen Mehrwert liefern. Sie ermöglichten erstmalig einen Vergleich mit dem regionalen Branchendurchschnitt und könnten so Handlungspotenziale offenlegen, um das eigene Unternehmen ökonomisch nachhaltig aufzustellen.

Kooperationspartner dieser Forschungsstudie sind die IHK Oldenburg, die Wirtschaftsförderer und Kreishandwerkerschaften der Landkreise Vechta und Cloppenburg sowie der Verbund Oldenburger Münsterland. Die studentische Projektleitung haben Kimberly Kienitz und Lena Hollinden übernommen.

Um möglichst aussagekräftige Forschungsergebnisse ermitteln zu können, ruft das PHWT-Forschungsteam die Unternehmen zur Teilnahme an der anonymisierten Umfrage unter folgendem Link auf: https://www.surveymonkey.de/r/PHWTSTUDIE

Bis 16. Dezember

Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt etwa acht bis zehn Minuten in Anspruch. Eine Teilnahme ist bis Mittwoch, 16. Dezember, möglich. „Die Teilnehmer an der Umfrage erhalten auf Wunsch den exklusiven Zugriff auf eine Zusammenfassung der anonymisierten Umfrageergebnisse“, betont Kimberly Kienitz.

Workshops geplant

Nach Auswertung der Umfrageergebnisse sind zudem Workshops an der PHWT mit Unternehmen aus den drei Schlüsselbranchen geplant. Ziel sei es, im Sommer 2021 die Forschungsergebnisse in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen.