Kaselowskys Märchentheater präsentiert von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Oktober in Vechta beim Famila-Markt „Benjamin Blümchen zu Gast im Kasperletheater“. Vorstellung gibt es Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 und 14 Uhr. Das in der siebten Generation geführte traditionelle Puppentheater verzaubert schon seit Jahren Groß und Klein mit seinen echten Hohnsteiner- Puppen, die über einen Meter groß, handgeschnitzt und handbemalt sind. Auch die Kostüme sind Handarbeit. Kaselowskys möchten mit ihrem Theater die Kinder aus dem Alltag locken und ihnen auch ohne Computer und Handy ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Es geht um Großmutters gestohlenes Einkaufskörbchen. Mit dabei sind natürlich Kasperl, Benjamin Blümchen als Polizist, Räuber Hotzenplotz und Wachtmeister Dimpfelmoser. Nach der Vorstellung können sich alle Kinder kostenlos mit den Puppen fotografieren lassen.BILD: