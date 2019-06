„Raubüberfall“ auf Landrat und Bürgermeister

Das Ensemble des Theatervereins Dammer Berge hat jetzt die Chance genutzt, mit einer Inszenierung eines „Raubüberfalles“ die Kassen des Landkreises Vechta und der Stadt Damme zu plündern. Kurzerhand wurden der Landrat Herbert Winkel und Bürgermeister Gerd Muhle in Gewahrsam genommen, die sichtlich Spaß an der Aktion hatten. Zu der Aktion präsentierte die Firma Rosche den „Räuber Trunk“ und den neuen Likör „Räuber Braut“. Und natürlich warb die Aktion für das Stück der Dammer: „Die Räuber vom Mordkuhlenberg“ werden im Rahmen der Dammer Domfestspiele am 12. September (Premiere), 13., 14., 15., 19., 20., 21. und 22. September im Schatten des Dammer Doms in einer besonderen Open-Air Kulisse aufgeführt. Karten sind erhältlich unter www.theater-dammer-berge.de und bei der Buchhandlung Rinklake in Damme, Tel. 05491/99 60 66.

