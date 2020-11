Riesige Tanne wird aufgestellt

Die Stadt Vechta kann sich über eine zwölf Meter hohe Tanne als Weihnachtsbaum freuen. Bauhof-Mitarbeiter der Stadt hatten die Familie Schmalstieg, die am Pagenstertweg in Vechta wohnt, darum gebeten, die Tanne von ihrem Grundstück zur Verfügung zu stellen. Die Familie stimmte zu und darf sich nun über einen Gutschein in Höhe von 50 Euro vom Gartenbaubetrieb Dammann freuen. Hubert Vornhusen, Michael Warnking und Benedikt Wiewel (alle vom Bauhof) und die Firma Kleyer Krandienst waren im Einsatz.BILD: