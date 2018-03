Rodenkirchen /Oldenburger Münsterland 106 junge Leute aus dem Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) haben in der Winterprüfung ihre Ausbildung mit „sehr gut“ abgeschlossen. Das sind 29 Berufsbeste mehr als im Vorjahr. Die IHK zeichnete sie am Freitag, 9. März in der Markthalle in Rodenkirchen (Wesermarsch) aus.

IHK-Vizepräsident Jan Müller gab den jungen Fachkräften Anregungen für die Arbeitswelt mit auf den Weg und appellierte an die Betriebe, weiterhin möglichst viel auszubilden und die Ausbildungsqualität im Auge zu behalten. „Denn darüber entscheidet sich, welche Firmen mit gut geeigneten Nachwuchskräften im Wettbewerb bestehen.“

Thematisch auf demselben Pfad war Jan Bodenbach, ein Berufsbester aus dem letzten Jahr, der mit seinem Chef Hans-Bernd Kamps über das erste Berufsjahr bei der tolimit GmbH in Lohne berichtete. Zufriedenheit im Betrieb sei die Voraussetzung für Leistungsbereitschaft.

50 der besonders erfolgreichen Absolventen durchliefen eine kaufmännische Ausbildung, in den gewerblich-technischen Berufen waren es 56.

1471 Auszubildende in 83 Berufen hat die IHK in diesem Winter geprüft. Dafür waren 947 Prüfer und Prüferinnen ehrenamtlich im Einsatz. Für deren engagierte und verlässliche Leistung bedankte sich Dr. Thomas Hildebrandt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK. Ein Dank gelte auch den 73 Ausbildungsstätten, den Berufsbildenden Schulen sowie anderen Institutionen, die an der Ausbildung der Berufsbesten beteiligt waren.

Vechta: Jonas Hellmann, Vechta, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Ausbildungsbetrieb: Alte Oldenburger Krankenversicherung, Vechta; Julia Maria Sawadka, Lohne, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Big Dutchman, Vechta; Hendrik Wellmann, Ganderkesee, Mechatroniker, Big Dutchman, Vechta; Temenuzhka Atanasova, Lohne, Verkäuferin, Deichmann SE, Lohne; Henrik Alswede, Gehrde, Industriekaufmann, Deutsche Vilomix Tierernährung, Neuenkirchen-Vörden; Felix große Heitmann, Steinfeld, Industriekaufmann, Diephaus Betonwerk, Vechta; Simon Griesehop, Lohne, Industriekaufmann, Erich Stalkamp, Dinklage; Dirk Feldhaus, Visbek, Zerspanungsmechaniker, GOT German Oil Tools, Vechta; Steffen Ovelgönne, Bakum, Technischer Produktdesigner, GOT; Tim Fischer, Mechatroniker, Grimme Landmaschinen, Damme; Frederic Reisenhauer, Holdorf, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Grimme; Finn Feldmann, Twistringen, Kaufmann im Groß und Außenhandel, Krapp Eisen, Lohne; Marie große Holthaus, Lohne, Werkzeugmechanikerin, Müller-Technik, Steinfeld; Maria Beiderhase, Dinklage, Industriekauffrau, Polytec Plastics, Lohne; Michael Schäfer, Damme, Fachkraft für Lagerlogistik, Pöppelmann, Lohne; Alexander Pastuschek, Vechta, Kaufmann im Einzelhandel, Wegmann Damen- und Herrenmode, Vechta.

Cloppenburg: Kai Lüttmann, Bad Zwischenahn, Industriemechaniker, Focke Packaging Solutions, Barßel; Marvin Kuhl, Berge, Werkzeugmechaniker, Graepel, Löningen; Thomas Stockmann, Garrel, Graepel, Löningen; Maike Bödiker, Cloppenburg, Biologielaborantin, LVL Lebensmittel- und Veterinärlabor, Emstek; Teresa Grothaus, Garrel, Biologielaborantin, LVL, Emstek; Sophie Kemper, Ankum, Kauffrau für Büromanagement, LVL, Emstek; Alina Baumann, Löningen, Industriekauffrau, Schne-frost, Löningen; Ines Hachmöller, Friesoythe, Bankkauffrau, Spar- und Darlehnskasse, Friesoythe; Maren Dödtmann, Bakum, Kauffrau im Einzelhandel, Verbrauchermärkte Nord, Leer, Filiale Cloppenburg; Laura Memering, Bockhorst, Industriekauffrau, Waskönig + Walter, Saterland; Ronja Ludewig, Cloppenburg, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Wernsing Feinkost, Essen.