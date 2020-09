Schulbushaltestelle ab Montag an der Schützenstraße

Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten an der Sporthalle Mühlen wird ab Montag die Straße „Am Schulplatz“ gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Steinfeld. Davon betroffen ist auch die Bushaltestelle an der Grundschule St. Antonius (Bild), die bis zur Fertigstellung der Arbeiten Anfang Februar 2021 nicht erreichbar ist. Daher wird die Schulbushaltestelle an die „Schützenstraße“ im Bereich des Grundstücks der Familie Schypke verlegt. Ausreichend Fahrradständer stehen an der vorübergehend eingerichteten Bushaltestelle zur Verfügung. Die betroffenen Schüler und Schülerinnen sowie die Eltern sind vorab informiert worden. BILD: