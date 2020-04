Spatenstich für neue Tanzhalle in Lohne

Der Bau einer neuen Tanzhalle am Adenauerring in Lohne hat begonnen. Am Montag fand der erste Spatenstich statt. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr sein. Der zweigeschossige Neubau bietet auf 225 Quadratmetern Platz für Trainingseinheiten von Tänzern und andere sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Gymnastik- oder Turnsport. Die Halle lässt sich zweiteilen, um mehreren Gruppen parallel Platz zu bieten. Hauptnutzer und Mieter des Gebäudes wird der Tanzverein „Stage 7“ sein. Im Untergeschoss befinden sich die Umkleidekabinen und ein Wartebereich. Im Obergeschoss kann auf einer Galerie in die Tanzhalle geblickt werden. Außerdem stehen ein weiterer 80 Quadratmeter großer Raum sowie ein Büro zur Verfügung. Insgesamt misst der Neubau 22 mal 30 Meter und ist 7,5 Meter hoch. Die Stadt Lohne investiert rund 1,3 Millionen Euro inklusive Außenanlagen.BILD: