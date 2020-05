Spiel und Spaß für die Kleinen

Sowohl in Vechta als auch in Lohne – so wie hier auf dem Waldspielplatz auf der Rehwiese – darf seit Mittwoch wieder auf den Spielplätzen getobt werden. Dabei gelten einige Regeln, heißt es aus den Rathäusern: Ein Kind bis zwölf Jahren muss von einer volljährigen Person begleitet werden, es sind Mindestabstände von 1,5 Meter einzuhalten. Außerdem ist Sport im Freien gestattet: So sind beispielsweise Leichtathletik und Tennis erlaubt, Fußball- und Basketballspiele hingegen nicht. BILD: