Spielzeugkiste als Belohnung für Zahnarztbesuch

Auch die Kinder der Overbergschule aus Vechta haben sich an der Zahnarztkartenaktion der Jugendzahnpflege des Landkreises Vechta beteiligt. Insgesamt nahmen 34 Schulen teil, und alle dürfen sich über einen Gewinn freuen. Bei der Zahnarztkartenaktion werden die sogenannten „Zahnarztkarten“ den Schulen zugeschickt. Diese verteilen sie an die Eltern der Kinder. Mit den Karten suchen die Kinder den Zahnarzt auf, der das Kind untersucht und eine abgestempelte Karte den Eltern aushändigt. Die abgestempelten Karten werden von den Schulen eingesammelt und an den Jugendzahnärztlichen Dienst des Landkreises Vechta weitergeleitet. Eine weitere „Zahnarztkarte“ wird vom Zahnarzt ausgefüllt und von diesem zur statistischen Auswertung an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Ziel der Aktion ist es, regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen zu fördern. Stellvertretend für alle teilnehmenden Schulen wurden der Overbergschule eine große Kiste mit Outdoorspielzeug sowie ein Maxi-Roller überreicht.BILD: