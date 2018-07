Südkreis Im Südkreis Vechta kommt es ab Montag zu Vollsperrungen wichtiger Verbindungsstraßen.

In Neuenkirchen-Vörden wird die Kreisstraße 276 (Holdorfer Straße) aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neuenkirchen-Vörden zwischen Friedenstraße (Kreisverkehrsplatz) und Dammer Straße vom 30. Juli bis zum 3. August gesperrt. Die Sanierungsarbeiten werden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Für die Fräsarbeiten werden beide Bauabschnitte vom 30. Juli bis 1. August voll gesperrt.

Für die Asphaltarbeiten im ersten Bauabschnitt wird die Straße zwischen Kreisverkehrsplatz und Zufahrt zu ALDI, KIK, Bäcker und Tankstelle) vom 1. August bis zum 2. August voll gesperrt. Die Zufahrt zu den Geschäften führt über die Dammer Straße.

Für die Asphaltarbeiten im zweiten Bauabschnitt (zwischen der Zufahrt zu den Geschäften und der Dammer Straße) wird die Straße am 3. August voll gesperrt. Die Geschäfte können an diesem Tag vom Kreisverkehr aus angefahren werden. Die weiteren Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Kreisstraße 271 wird wegen Sanierungsarbeiten zwischen der B 214 (Diepholzer Straße) und Osterfeine vom 30. Juli bis zum 7. September voll gesperrt. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.