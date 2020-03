Was bleibt, ist die Hoffnung

T äglich steigt die Zahl der Verstorbenen durch das Corona-Virus. Obwohl wir Menschen technisch so fortgeschritten sind und obwohl die Medizin schon wahre Wunder bewirken kann, sterben unsere Mitmenschen unaufhaltsam. Das lässt uns ohnmächtig und voll Unsicherheit und Trauer zurück. Jeder einzelne Verstorbene hinterlässt eine große Lücke im Kreise seiner Angehörigen, Freunde und Bekannten. Was uns allen bleibt, ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott bei den Betroffenen ist und sie auf ihrem letzten Weg begleitet. Die Hoffnung, dass sie Frieden und Erlösung finden und dass die Angehörigen trotz Kontaktverbot Abschied nehmen können – im Vertrauen auf ein Wiedersehen. Was uns bleibt, ist die Hoffnung, dass Gott bei ihnen ist alle Tage. • Autorin des Beitrags ist Carolin Therling, Referentin für Jugendbildung im Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta. Dieses veröffentlicht momentan täglich geistliche Impulse im Zeichen der Corona-Krise.