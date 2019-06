Am Pfingstmontag beginnt um 15 Uhr unter dem Motto „Leben im Fachwerkdorf“ nahe der Schweger Mühle eine Gästeführung durch die Fachwerksiedlung Bussjans Hof. Heinz-Josef Burhorst berichtet, wie aus einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Fachwerkdorf geworden ist. Zudem erklärt er, wie langfristig ein Mehrgenerationen-Fachwerkdorf mit einer nachhaltigen Wärmeversorgung mit Restholz über ein Nahwärmenetz entstehen soll. Treffpunkt ist beim Hofcafé Bussjans Hof in Schwege (Schweger Str. 17, Dinklage), ganz in der Nähe der Schweger Mühle (drei Euro für Erwachsene, für Kinder und Familien ermäßigt). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gruppen können diese Führung auch zu anderen Terminen buchen (Heinz-Josef Burhorst, Tel. 04443/506389, Tourist-Info Nordkreis Vechta, Tel. 04441/ 858612).BILD: