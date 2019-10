Die Erntekrone hat der Landvolkverband am Mittwoch dem Landkreis überbracht und damit eine lange Tradition fortgesetzt. Die Krone hängt jetzt im Foyer des Kreishauses. Gleichzeitig tauschten sich Landrat Herbert Winkel, Kreislandvolkvorsitzender Dr. Johannes Wilking und Geschäftsführer Dr. Friedrich Willms mit einigen Vorstandsmitgliedern und Vertretern des Landkreises über die Situation der Landwirtschaft und über die Ergebnisse der Ernte in diesem Jahr aus. Die Erntekrone wurde in diesem Jahr von Landvolkmitgliedern aus der Gemeinde Goldenstedt gefertigt.BILD: