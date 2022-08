Unfall in Holdorf: 16-jähriger Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Holdorf Am Mittwochnachmittag ist ein 16 Jahre alter Radfahrer in Holdorf (Landkreis Vechta) tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte der Jugendliche aus Holdorf mit seinem Fahrrad vom Fladderweg kommend die Neuenkirchener Straße zu überqueren. Vermutlich übersah er hierbei einen 60-Jährigen aus Steinfeld, der mit seinem Auto von Fladderlohausen in Richtung Holdorf fuhr.

Der Fahrradfahrer wurde von dem Pkw erfasst und erlag trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.