Schöne Grüße aus dem Feriencamp in Alissos in Griechenland sendet die Höffmann-Reisegruppe. Wegen des Unwetters in der Nacht zu Donnerstag brauche sich niemand zu sorgen: „Uns geht es gut“, heißt es in der Mitteilung. Mit Blick auf das himmelblaue Meer genieße die Gruppe angenehme 31 Grad Celsius und chille und relaxe am Pool oder gönne sich eine erfrischende Abkühlung im Meer. Zeitgleich war am Donnerstag eine Gruppe mit knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterwegs, um die Trauminsel Zakynthos zu besuchen.BILD: