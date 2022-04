Zeugen gesucht: Jugendliche greifen Mann in Vechta an – 29-Jähriger verletzt

Vechta Ein 29-Jähriger aus Werlte ist am Karfreitag gegen 5 Uhr in Vechta angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde er in der Marienstraße von einer Gruppe, zehn bis 15, Heranwachsender angegriffen und verletzt. Der Verbleib eines schwarzen Rucksacks bleibt nach dem Angriff ungeklärt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tätergruppierung oder zum Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, eine nahegelegene Polizeidienststelle aufzusuchen oder sich direkt bei der Polizei Vechta unter 04441/9430 zu melden.