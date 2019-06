71-Jähriger stürzt mit Pedelec

Vechta-Langförden Ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer aus Langförden ist am Dienstag gegen 21 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung auf dem Geh-/Radweg der Spredaer Straße in Vechta-Langförden zu Fall gekommen. Dabei erlitt er schwerste Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.