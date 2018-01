Vechta Ein 30-jähriger Mann aus Lohne war laut Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr auf der Lohner Straße aus Vechta in Richtung Lohne unterwegs. Auf dem Radweg fuhren nach der Abzweigung am Autohaus „Am Ring“ drei Männer auf Fahrrädern an ihm vorbei.

Der Lohner verspürte einen Schlag am Hinterkopf und fiel zu Boden. Daraufhin schlugen und traten die drei Unbekannten auf den Mann ein und nahmen seine Geldbörse mit. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die drei Täter im Alter von 25 bis 30 Jahren waren laut Polizeiangaben mit Damenfahrrädern unterwegs und sollen südländischer Herkunft sein.

Die Polizei Vechta bittet Zeugen sich telefonisch unter 04441/9430 zu melden.