In Visbek vor Pkw gelaufen: Fußgänger schwer verletzt

Visbek Ein Fußgänger ist am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Straße Erlte in Visbek schwer verletzt worden. Der 63-Jährige aus Erlte wollte hinter einem geparkten Lkw die Straße überqueren. Dies erkannte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek, der die Straße befuhr, zu spät, sodass es zu einem Zusammenstoß kam, so die Polizei. Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen nach der ersten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.