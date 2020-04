„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ Die tröstlichen Verse des evangelischen Pastors Dietrich Bonhoeffer, der heute vor 75 Jahren von den Nazis ermordet wurde, schenken vielen Menschen neue Kraft – auch in schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan erleben. In großer Sorge um unsere Kranken und Alten schenkt Bonhoeffers Lied Mut und Zuversicht. Diese Worte voller Gottvertrauen lassen sich sprechen, beten, singen oder ganz einfach nur summen: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag!“

• Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise. Die Autorin für den heutigen Donnerstag ist Hiltrud Warntjen, evangelische Pfarrerin, Krankenhausseelsorgerin in Vechta, Lohne, Damme.