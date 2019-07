Ein Malwettbewerb der Stadt Vechta für Grundschulen zeigt, dass sich auch die Kinder auf den Stoppelmarkt freuen. Die Beteiligung war überwältigend. Unzählige bunte Bilder zum Thema „Zeige, wie du den Stoppelmarkt siehst und auf was du dich am meisten freust“ sind bei der Stadtverwaltung eingegangen. Eine Jury aus Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Marktwesen, des Vereins Reisender Schausteller Vechta und Verantwortlichen aus der Verwaltung hat nun die schwierige Aufgabe, die Gewinnermotive auszuwählen. Die Preisverleihung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnt am Stoppelmarkt-Sonntag, 18. August, um 11.30 Uhr am Festzelt „Picker’s“. Gewinnen kann nur, wer persönlich anwesend ist. Nach Klassenstufen getrennt werden jeweils die zehn besten Bilder prämiert. Es gibt jeweils einen Sieger und neun zweite Plätze. Die vier Gewinner dürfen sich auf tolle Überraschungspreise freuen. Auch für die 36 Zweitplatzierten haben die Organisatoren sich tolle Prämien überlegt. Außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kleines Präsent. BILD: