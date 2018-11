Einfamilienhäuser in der Hermannstraße in Vechta sind jetzt mit dem 2. Platz im Wettbewerb „Holzbaupreis Niedersachsen“ ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit „den konsequenten Einsatz des Baustoffes Holz ebenso wie das Engagement der Planer und Bauherren in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Baukonzepte“, wie es in einer Mitteilung des Landesbeirats Holz und dem Landesmarketingfonds Holz des 3N Kompetenzzentrums Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie heißt, die den Wettbewerb alle zwei Jahre veranstalten. Platz eins ging an das Objekt „holzbox“: Hier wurde ein ehemaliger Kindergarten zu einem Zweifamilien-Passivhaus umgebaut und aufgestockt. Insgesamt gab es 30 Bewerbungen.BILD:

NWZ-Immo.de Mieten oder kaufen, Wohnung oder Haus, Gewerbe oder Grundstück?