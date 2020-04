Zwei Wochen Autokino: Lohner Schützenplatz wird zum Kinosaal

Abwechslung in Corona-Zeiten: Der Schützenplatz in Lohne (Steinfelder Straße) verwandelt sich ab Donnerstag, 30. April, für zunächst zwei Wochen in ein Autokino. Das Lohner Veranstaltungsunternehmen Road Sound baut dort zwei große Kinoleinwände auf. Auf dem Platz davor haben etwa 100 Autos Platz. Die Filme organisiert das Capitol Kino Lohne. Weitere Kooperationspartner sind die Stadt Lohne und das Medienunternehmen Regio TV. Zunächst bis zum 14. Mai laufen täglich zwei Filme im Lohner Autokino. Darunter die Filme „Das perfekte Geheimnis“, „Sonic“ und „Die Känguru-Chroniken“. „Wir wollen auf jeden Fall echte Blockbuster zeigen, die wir sonst in unserem Kino gezeigt hätten“, sagt Dieter Straßenburg, Inhaber des Capitol Kinos. Fest steht auch: Die Reihe „Der besondere Filme“ in Kooperation mit der Stadt Lohne wird im Autokino fortgesetzt – immer montags ab 20 Uhr. Die Vorführungen beginnen täglich um 16.30 Uhr und um 20 Uhr (Einlass, Vorführungsbeginn nach Sonnenuntergang). Der Eintritt kostet pro Auto nachmittags 20 Euro, abends 22 Euro. Die Tickets gibt es nur online auf der Internetseite des Kinos unter www.capitol-lohne.de. Paul und Mia mit Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer, Reinhard Menke, Carl Bünker, Dieter Straßenburg und Ludger Menke (von links) freuen sich schon auf das neue Angebot.BILD: