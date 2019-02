Gastgeber stellen sich vor

Oldenburg

Urban Sketching In Oldenburg Till zeichnet, „weil ich nicht fotografieren kann“

Lappan und Schloss auf’s Papier zu bringen ist nicht so einfach – oder doch? Till Lenecke findet, dass jeder Mensch zeichnen kann. Um diese steile These zu untermauern, gibt er nun passend zur neuen Ausstellung im Stadtmuseum zwei „Urban Sketching“-Kurse in Oldenburg.