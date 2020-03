Neubau der Oyther Str. geht voran

Langförden Am Dienstagmorgen haben auf dem ersten Teilstück der neuen Oyther Straße in Langförden die Asphaltarbeiten begonnen. Das teilt die Stadt Vechta mit. Die Arbeiten zwischen der Kreuzung Ravensberger Straße und der Eschstraße werden am Donnerstag abgeschlossen.

Das Teilstück wird anschließend für den Anliegerverkehr freigegeben, bis zur kompletten Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird es als Einbahnstraße ausgewiesen. Bis zur Freigabe ist das Teilstück zwischen der Ravensberger Straße und der Eschstraße nicht befahrbar. Über die Freigabe informiert die Stadt.

Ab Donnerstag wird der Straßenaufbau im Bereich der Straßen Dornbusch und Kringelkamp zurückgebaut. Die Nebenanlagen bleiben zunächst bestehen und können als Anfahrtmöglichkeit genutzt werden.