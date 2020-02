Langförden Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Langförden geht in die nächste Phase. Die Kanalbauarbeiten im Bereich der Pastor-Meistermann-Straße sind so weit vorangeschritten, dass dieser Straßenabschnitt in der kommenden Woche für den Pkw-Verkehr wieder freigegeben wird. Das teilte die Stadt Vechta nun mit. Die Fahrbahn wird hier zunächst in Schotterbauweise befestigt.

Ab diesem Montag beginnen die Bauarbeiten auf dem Laurentiusplatz. Dieser wird komplett gesperrt. Der Fußweg zum Kindergarten und zum Spieker bleibt frei. Der Laurentiusplatz wird voraussichtlich bis Mitte Mai gesperrt. Anschließend werden die Bauarbeiten ab der Abzweigung Paul-Klee-Straße über fünf weitere Bauabschnitte bis hin zum Bomhofer Weg fortgesetzt.

Von Mittwoch, 26. Februar, bis Freitag, 28. Februar, wird zudem die Spredaer Straße für Baumfällarbeiten im Abschnitt zwischen Hauptstraße und Rembrandtstraße gesperrt. Anwohner können, je nach Standort der Bäume, ihre Zufahrten nutzen. Anlieger werden jedoch gebeten, in dem Bereich nicht zu parken.

Für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt müssen 28 alte Bäume weichen. Dafür werden circa 60 Bäume im Herbst neu gepflanzt. Hierdurch soll der Ortskern Langförden einen Alleecharakter erhalten und die dörfliche Struktur aufgewertet werden. Ein Sachverständiger hat bei einer Baumkontrolle festgestellt, dass die Standsicherheit einiger Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Somit müsse die Stadt auch aus Sicherheitsgründen Bäume fällen lassen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Bauarbeiten setzen die Sperrung der Kreisstraße 256/257 zwischen den Abzweigungen der Paul-Klee-Straße und des Bomhofer Wegs voraus. Innerörtliche Umleitungen sind ausgeschildert.

Für Lkw über 7,5 Tonnen sind diese Umleitungen gesperrt. Der Schwerlastverkehr sowie der gesamte Durchgangsverkehr wird außerorts zwischen der Oldenburger Straße und der Bakumer Straße umgeleitet.

Die Ortsdurchfahrt soll optisch aufgewertet und für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden. Eine rot eingefärbte Fahrbahn soll den belebten Dorfbereich visuell hervorheben und für Autofahrer kenntlicher machen.

Die Kosten der Erneuerung, die seit Jahren geplant ist, belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Davon kommt aus EU-Mitteln rund eine Million Euro. Der Landkreis bezuschusst den Straßenbau mit 100 000 Euro.