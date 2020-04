Topveranstaltaltungen Fallen Wohl Aus: Weder Stoppelmarkt noch „Die Toten Hosen“ in Vechta

Vechta „Das ist für einen echten Vechtaer Jung kaum denkbar“ – mit diesen Worten reagierte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater im Gespräch mit er NWZ auf Tatsache, dass der Stoppelmarkt in Vechta in diesem Jahr wohl nicht werde stattfinden können. Hintergrund ist die Entscheidung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen grundsätzlich bis zum 31. August abzusagen. Er wolle zunächst aber abwarten, was „in der Verordnung steht“. Aber nicht nur der Stoppelmarkt, der vom 13. bis 18. August steigen sollte, ist davon betroffen. Auch das Konzert der „Toten Hosen“ am 18. Juli auf dem Stoppelmarkt-Gelände wird demnach ebenso wenig stattfinden können wie die Ladioo-Open-Air-Party (23. Mai) oder „Tante Mia tanzt“ (21. Mai).

Eine Verschiebung des Stoppelmarktes etwa in den Herbst hält Kater für schwierig, schließlich hätten die Schausteller auch anderweitige Verträge. Sie treffe die Corona-Krise besonders hart, so Kater, sei ihnen doch die Existenzgrundlage entzogen.

Anja Sommer (SPD), Vorsitzende des Marktausschusses des Vechtaer Stadtrates, reagiert mit Bedauern. Aber da die Entscheidung der Gesundheit der Bürger diene, „akzeptieren wir diese“.