Konzert In Vechta Geplatzt: „Tote Hosen“ sagen Tour komplett ab

Vechta Die „Toten Hosen“ haben ihre „Alles ohne Strom“-Tournee – und damit ihren Auftritt in Vechta – komplett abgesagt. „Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Weder logistisch noch von der Besetzung her hätten wir die Konzertreise so umsetzen können, wie das unseren eigenen Ansprüchen genügt“, teilte die Band auf ihrer Homepage mit.

Zunächst war an eine Verlegung ins nächste Jahr gedacht worden. Für Vechta war eine Verlegung in den September vorgesehen. „Mit den Hosen hätten wir Deutschlands Nr. 1 unter den Bands auf dem Stoppelmarktgelände gehabt“, bedauert Herbert Fischer, Leiter des Kulturbereichs bei der Stadt Vechta, die Absage. „Aber die Corona-Pandemie hat diesen Traum zerstört.“ Die Stadt hoffen aber, bei der Neuplanung einer Tournee, „wann immer das auch sein mag, wieder berücksichtigt werden“, so Fischer weiter.

Die Stadt Vechta weist darauf hin, dass die im Rathaus gekauften Karten (ausschließlich diese) ab dem 15. Juni an die Stadt, Kulturamt, unter Angabe des Namens, der Adresse und der Bankverbindung zurückgegeben werden können. Das Geld wird überwiesen, heißt es von der Stadt Vechta.

