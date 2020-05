1. Oldenburger Elite-Onlineauktion: Teuerstes Fohlen kommt aus Saterland

Vechta Rund 400 000 Euro sind jetzt bei der 1. Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion umgesetzt worden. Der Durchschnittspreis pendelte sich bei 14 500 Euro ein, teilte das Oldenburger Pferdezentrum in Vechta am späten Samstagabend mit.

Zur Preisspitze mit 43 250 Euro avancierte „ Be my Love v. Bonds - San Amour I - Dream of Love“ aus der Zucht von Theo Fugel aus Saterland. Der Sohn des Siegerhengstes Bonds stammt aus der Ic-prämierten Brillantringstute Escada. Der Vierbeiner wird künftig bei einer Stammkundin aus Dänemark stehen.

Die zweite Preisspitze mit einem Zuschlag bei 30 500 Euro war „Zuckerpuppe v. Zackerey - Samarant - De Niro“ aus der Zucht von Elisabeth Kapp aus Clüversbostel. Vater Zackerey war Oldenburger Hauptprämiensieger. „Zuckerpuppe“ soll künftig ihrem neuen Besitzer in den USA Freude bereiten.

Die Preisspitze bei den Springfohlen war „Emily v. Emerald van’t Ruytershof - Verdi - Achill-Libero H“ aus der Zucht von Dr. Susanne Hartmann aus Hodorf/Schleswig-Holstein. Sie stammt aus dem Stutenstamm 242, der auch die 1,60 m-Springpferde Dana Blue/Maikel van der Vleuten, Uraquay/Karina Johannpeter und Barla/Hannah Selleck, hervorbrachte. „Emily“ wird künftig ihre Box für 21 000 Euro bei Stammkunden in Russland beziehen.

Zum zweitteuersten Springfohlen avancierte „Unikat v. Ulyss Morinda - Diarado - Grandeur“ aus der Zucht der Zuchtgemeinschaft Zimmermann&Beckmann, Merzen/Niedersachsen. Mutter Dorothe kommt aus dem Stamm der Blankenese und ist die Schwester zu Jackie Brown, international 1,60 m-siegreich unter Meredith Michaels-Beerbaum. Der farbenfrohe Unikat wechselte für 20 500 Euro nach Panama.

17 von 28 Auktionskandidaten (61 Prozent) wurden von Oldenburger Freunden aus dem Ausland ersteigert. Sie werden künftig in Großbritannien (3), Österreich (3), Russland (2), Ungarn (2), USA (2), Dänemark (1), Frankreich (1), Niederlande (1), Panama (1) und in Spanien (1) aktiv sein.