17 Infizierte derzeit in Quarantäne

Vechta Eine weitere Corona-Infektion meldet der Kreis Vechta (Stand: Mittwoch, 15.30 Uhr) im Vergleich zum Vortag. Somit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle bei 315. Die Zahl der genesenen Personen steigt um zwei auf 287. Aktuell befindet sich kein Erkrankter in stationärer Behandlung. 17 Infizierte sowie weitere 40 enge Kontaktpersonen ohne Befund sind derzeit in Quarantäne. Das sind 57 insgesamt. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt auf 1530 und damit um zehn Personen im Vergleich zu Dienstag.