18-Jähriger fährt auf

Vechta bei einem Auffahrunfall am Montag ist in Vechta eine Person leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige aus Visbek mit ihrem Ford S-Max, und ein 18-Jähriger aus Garthe mit seinem Daimler ML befuhren in dieser Reihenfolge die Oldenburger Straße (B 69) aus Richtung Oldenburg kommend. An der Kreuzung Am Südfeld bremste die 29-Jährige, um an der Ampel anzuhalten. Der 18-Jährige fuhr auf. Durch den Aufprall erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf 6500 Euro.

