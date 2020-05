220 Meter lange Leitung verlegen

Vechta Für den Einbau einer 220 Meter langen Trinkwasserleitung muss die Stadt Vechta die Einmündungsbereiche des Meisenwegs und der Finkenstraße auf die Oyther Straße sperren. Die Sperrung gilt bis 19. Mai. In diesem Zeitraum werden die beiden Straßen somit vorübergehend zu Sackgassen. Alle Anwohner können ihre Grundstücke weiterhin vom Lattweg aus erreichen. Die Oyther Straße ist in diesem Abschnitt weiterhin befahrbar. Nur ein Abbiegen in den Meisenweg und die Finkenstraße ist nicht möglich.

