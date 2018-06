Vechta Durch einen Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg war die Fahrbahn in Richtung Norden für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Unfallmeldung an die Polizei erfolgte am Samstagnachmittag um 15.52 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist niemand verletzt worden. Die Wrackteile wurden bis 17.30 Uhr weitgehend entfernt. Die Reinigungsarbeiten waren wenig später abgeschlossen, so dass die Fahrbahn wieder freigegeben wurde.

Zum Unfallhergang liegen noch keine Einzelheiten vor.