AE-Forum will online diskutieren

Vechta Das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (AEF) plant, am Dienstag, 8. Dezember, ab 14.30 Uhr online über das Kräfteverhältnis zwischen den so genannten „Big Four“, den vier großen Lebensmittelhandelsketten, sowie den Landwirten und Lieferanten zu diskutieren. Dabei geht es auch um die UTP-Richtlinie, die gegen unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette vorgeht.

„Die Demonstration der Landwirte vor dem Auslieferungslager von Lidl in Cloppenburg verdeutlicht eindrucksvoll das beklagte Ungleichgewicht zwischen Landwirten und Handel. Die Notwendigkeit, Regeln für fairen Umgang zwischen Marktriesen und Landwirten aufzustellen, wie es die UTP-Richtlinie will, um unlautere Praktiken wirkungsvoll zu unterbinden, wollen wir mit unserer Veranstaltung unterstreichen“, erklärt der AEF-Vorsitzende Uwe Bartels.

Am 18. November hat das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf für die nationale Umsetzung der UTP-Richtlinie beschlossen. Bis Mai 2021 muss die Richtlinie im deutschen Recht verankert sein. Diese verbleibende Zeit will das AEF nutzen. Bei der Online-Tagung sollen zum Beispiel die Möglichkeiten einer Ausweitung der Klauselverbote und des Anwendungsbereiches der UTP-Regeln ausgelotet werden.

Als Redner konnten neben dem Vorsitzenden des EU-Handelsausschusses und Mitglied des Europaparlamentes Bernd Lange, Dr. Christian von Boetticher (Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie), Dr. Birgit Buth (Geschäftsführerin des Deutschen Raiffeisenverbandes) sowie Gitta Connemann (Mitglied des Deutschen Bundestages) gewonnen werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Johannes Eiken. Anmeldungen unter overberg@aef-om.de.