Vechta „Wo steht die Agrar-und Ernährungswirtschaft des Oldenburger Münsterlandes im Jahr 2030?“ Das war das Veranstaltungsthema des Agrar- und Ernährungsforums am Montagabend im Kreishaus in Vechta. Moderatorin Maren Diersing-Espenhorst, Chefredakteurin von „Land& Forst“, konnte eine Vielzahl von Wissenschaftlern, praktischen Landwirtschaftsvertretern sowie Abgeordneten aus Bund und Land begrüßen.

Innovation und Technik

In vier Podiumsrunden wurde von Fachleuten über die Bedeutung der Wertschöpfung, über das einzigartige Innovationszentrum der Land-und Stalltechnik sowie über einen möglichen Rückgang der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe diskutiert. Dabei kamen die Vertreter der Wissenschaft und die Chefs der hier ansässigen Betriebe zu Wort. Der Vorsitzende vom Agrar- und Ernährungsforum, Uwe Bartels, sprach zu Beginn einige Problemen an. Er forderte die Politik auf, Rahmendaten und Zielbilder zu formulieren, um die Zukunft der Landwirtschaft vorzustellen.

Hartmut Heinen, Erster Kreisrat, war sich sicher, dass die Zahl der Tiere bis 2030 sinken werde. Professor Dr. Folkhard Isermeyer vom Thünen-Institut plädierte für einen von der Politik erstellten Gesellschaftsvertrag. Dabei sollen die Landwirtschaft und die Gesellschaft eingeschlossen werden. Dies müsse auch entsprechend finanziert werden.

Erfolgreichste Region

Gert Stuke, Präsident der Industrie- und Handelskammer, verwies darauf, dass das Oldenburger Münsterland im Agrarbereich die erfolgreichste Region in Deutschland sei. Für ihn komme es künftig nicht auf den Abbau von Tierzahlen an, sondern vielmehr auf eine noch bessere Qualität der Produkte. Weiter sprach er sich für eine schnellere Digitalisierung der Wirtschaft aus. Das gelte auch für die kommunale Politik. In der Region seien zwölf Prozent der Arbeitnehmer in der Ernährungswirtschaft tätig, in Niedersachsen seien es landesweit nur drei Prozent. „Wir brauchen von der Politik ein klares Ziel. Dann werden wir es auch schaffen“, meint Stuke.