Airbag und Tachoeinheit

Vechta Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 7. August, in Vechta gegen 6.40 Uhr aus einem BMW, der an der Straße Am Eisernen Birnbaum geparkt war, den Airbag sowie eine Tachoeinheit ausgebaut und gestohlen, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.