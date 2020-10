Altenheim in Vechta betroffen

Vechta Mit Stand vom Mittwoch, 16.45 Uhr, meldet die Kreisverwaltung in Vechta zwei weitere Covid-19-Infektionen. Damit sind im Kreis aktuell 42 Menschen infiziert. Unter den Neuinfizierten ist laut Kreisverwaltung eine Bewohnerin eines Altenpflegeheims in Vechta. In diesem Altenpflegeheim hat sich zudem eine Pflegekraft mit dem Corona-Virus infiziert, die jedoch nicht im Landkreis Vechta wohnt und daher nicht in der Statistik geführt wird. Derzeit befindet sich im Kreis Vechta keine infizierte Person mehr in stationärer Behandlung.

Insgesamt zählt der Landkreis seit Beginn der Pandemie 665 bestätigte Corona-Infektionen. Die Anzahl der Genesenen bleibt unverändert bei 609. 485 Menschen sind derzeit in Quarantäne – 18 mehr als am Vortag. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, bleibt unverändert bei 3142.

Weiterhin wurden die engen Kontaktpersonen der zwei infizierten Schüler der Stegemannschule in Lohne am Dienstag getestet. Alle Ergebnisse sind negativ.