Vechta Eine der erfolgreichsten deutschen Punkbands macht kommendes Jahr Station in Vechta: Wie „Die Toten Hosen“ am Sonntag auf ihrer Facebookseite bekannt gaben, spielen sie am 18. Juli 2020 ein Konzert auf dem Stoppelmarktgelände.

Auf volle Lautstärke darf man allerdings nicht hoffen, denn das Konzert ist Teil der „Alles ohne Strom“-Tour. „Hier kommt Alex“ und hoffentlich auch „Eisgekühlter Bommerlunder“ werden also in der Akustik-Version zum Besten gegeben. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 17.10.2019, auf der Homepage der Band.