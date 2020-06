Amtsgericht In Vechta: Abschied nach mehr als 40 Jahren

Vechta Nach mehr als 40 Jahren im Dienst der Justiz, davon 24 Jahre als Direktorin des Amtsgerichtes Vechta, ist Mechthild Beckermann am Mittwoch vom Landgerichtspräsidenten Dr. Thomas Rieckhoff mit einem Dank für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit und der Überreichung einer Urkunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Als neuer Leiter des Amtsgerichtes wurde Dr. Ralph B. Seifert in das Amt eingeführt.

Die Amtshandlungen fanden im kleinen Rahmen mit entsprechendem Abstand statt. Eine Verabschiedung von Mechthild Beckermann soll später in größerem Kreis im Vechtaer Rathaus nachgeholt werden.

Lobende Worte

„Mechthild Beckermann hat viele Jahre das Amtsgericht Vechta und damit die Justiz nach innen und außen sehr gut vertreten. Die Leitung einer Behörde strahlt auch auf die Mitarbeiter aus, und unter den elf Amtsgerichten im Bezirk Oldenburg gehört das Amtsgericht Vechta zu den beliebtesten“, so Landgerichtspräsident Dr. Thomas Rieckhoff bei der Verabschiedung.

Mechthild Beckermann habe in vielen Funktionen im Landgerichtsbezirk mitgearbeitet und dabei nicht nur immer „Ja und Amen“ gesagt, sondern sich auch kritisch eingelassen. Dank an Mechthild Beckermann sprachen auch der Geschäftsleiter Martin Rolfes und der Personalratsvorsitzende Michael Lüers aus.

Gebürtige Löningerin

Beckermann wurde am 12. September 1954 in Löningen geboren. Das Studium der Rechtswissenschaften schloss sie am 28. Februar 1978 mit der ersten juristischen Staatsprüfung in Hamm ab. Ab dem 2. Mai 1978 leistete sie den juristischen Vorbereitungsdienst im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg ab. Am 24. Juli 1980 bestand Beckermann das zweite juristische Staatsexamen vor dem Justizprüfungsamt in Hannover und wurde am 3. November 1980 zur Richterin auf Probe ernannt.

Zur Richterin am Amtsgericht wurde sie am 10. September 1984 ernannt und wurde beim Amtsgericht Bersenbrück tätig. Am 21. August 1991 trat sie ihren Dienst als Richterin am Amtsgericht Vechta an. Mit Wirkung zum 2. August 1996 wurde Beckermann zur aufsichtsführenden Richterin am Amtsgericht Vechta ernannt. Seit dem 2. Juni 1997 ist sie Direktorin des Amtsgerichts Vechta. Neben den Verwaltungsaufgaben als Direktorin war Beckermann zuständig für Familien- und Nachlasssachen.

Von 2000 bis 2016 war sie zudem Mitglied des Präsidialrates der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Niedersachsen. Am 11. August 2014 feierte Beckermann ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.